Amazon, Mizzoni: “Il Napoli favorito per lo scudetto. Osimhen? E’ un giocatore incredibile”

Giulia Mizzoni giornalista di Amazon, fa il punto della situazione in campionato in un’intervista rilasciata dopo aver vinto il primo La Clessidra ad Anghiari come giornalista televisiva dell’anno.

Questo quanto dichiarato: “Chissà quando Spalletti si deciderà a perderne una? (ride, ndr). La Juve è un po’ in ritardo ma pian piano sta trovando il suo ritmo e c’è tempo per recuperare, quindi bisogna fare attenzione.

Il Napoli l’anno scorso ha deluso i suoi tifosi, ha iniziato alla grande e mi aspetto molto a livello di tenuta della squadra. Dunque per le favorite scudetto dico Napoli, Milan, Inter che è campione in carica e aspetto la Juve”.

Su Osimhen: “Osimhen sta crescendo insieme alla squadra, si sta esprimendo al massimo e sta facendo la differenza, è un giocatore incredibile”.