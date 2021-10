Victor Osimhen è sicuramente uno degli attacanti più in forma della Serie A e non solo: a parlare sono anche i numeri del mese di settembre, lo riporta la Repubblica nella sua edizione giornaliera.

“E’ innegabile che il meccanismo finora perfetto messo a punto da Spalletti abbia il suo centro di gravità permanente nel cannoniere di Lagos: decisivo per i suoi gol e ancora di più per le problematiche di natura tattica e tecnica che crea agli avversari”.

“Marcare Osimhen sta diventando infatti un problema serio per tutti. Chi gli ha concesso troppi spazi (come Udinese, Samp e Fiorentina) se n’è pentito amaramente. Ma è andata male anche a chi ha provato a costruire un bunker, per esempio Juve e Cagliari. Per il Napoli invece è una pacchia, perché Spalletti può trovare di volta in volta la soluzione giusta per far male”