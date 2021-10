Repubblica – Italia-Spagna: Insigne potrebbe giocare falso nueve

Domani sera, alle ore 20:45, l’Italia di Roberto Mancini sfiderà la Spagna nella gara valevole come semifinale di Nations League.

Tra i nuovi convocati spuntano Pellegrini, che aveva perso l’Europeo per infortunio, Kean, Calabria e Dimarco. Secondo Repubblica, nella sfida di domani potrebbe essere schierato Bastoni al posto di Chiellini, a centrocampo ballottaggio Locatelli-Verratti. In attacco assente Immobile, che forse sarebbe rimasto fuori anche senza infortunio. A sostituirlo uno tra Raspadori, Kean o uno tra Insigne, Chiesa e Berardi come falso nueve.