Repubblica – Al prossimo insulto razzista il Napoli potrebbe lasciare il campo

L’episodio avvenuto all’Artemio Franchi di Firenze è solo l’ultimo di una lunga catena di eventi.

Come riportato dall’edizione de La Repubblica, non è da escludere una mossa estrema del Napoli per le prossime volte: se dovesse accadere nuovamente, infatti, la squadra azzurra potrebbe direttamente lasciare il campo e abbandonare il match in corso. Una decisione drastica che testimonia la vicenda pesante e oramai sempre più imponente. Il club partenopeo è stato già protagonista, se vogliamo, di una situazione del genere nel febbraio del 2016; fu l’arbitro Irrati a fermare il gioco nel match tra Lazio e Napoli.