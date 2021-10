Repubblica – ADL chiama Koulibaly e gli fa una promessa

ADL ha sentito telefonicamente Koulibaly dopo la vittoria con la Fiorentina.

Come riportato dall’edizione de La Repubblica, il patron azzurro ha chiamato Kalidou e gli ha fatto sentire la propria vicinanza dopo il terribile episodio di domenica pomeriggio. Gli ha poi promesso che “non ci sarà più spazio per questi atti discriminatori” negli stadi di calcio e che il Napoli interverrà fortemente per mettere a tacere episodi che andrebbero condannati con vigore e prepotenza. Il Napoli c’è e questa volta non lascerà niente al caso.