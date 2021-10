Kroldrup: “La gara contro il Napoli poteva finire anche con una vittoria”

Per Kroldrup, ex difensore della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Firenzeviola.it parlando della gara contro il Napoli. Le sue parole:

“È stata una partita combattuta. È andata male come risultato, ma la partita poteva finire in qualsiasi modo. Ho visto una Fiorentina molto determinata, con uno stile di gioco e soprattutto che sa cosa fare in campo. È stata creata una bella squadra, sono molto fiducioso. Vlahovic? È stata una gara più difficile del solito, i due centrali del Napoli sono molto bravi. Quando noi pressavamo alti rimaneva spesso solo nell’uno contro uno con loro e dunque ha avuto più difficoltà del solito”.