Italia, Mancini: “Insigne punta? E’ una possibilità, ha giocato in quella posizione”

Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale che alla vigilia della sfida contro la Spagna, gara valida per le semifinali di Nations League, ha risposto così alla domanda riguardante un possibile utilizzo di Lorenzo Insigne come falso nueve, esperimento già fatto durante gli Europei: “Chiesa falso nueve? Non so se Federico possa fare il centravanti, probabilmente nel tempo potrà anche farlo come accaduto col Chelsea. Noi abbiamo ruoli precisi, sappiamo dove può giocare meglio. Abbiamo Kean e Raspadori e poi c’è l’eventualità di Insigne così come di Bernardeschi che l’hanno già fatto”