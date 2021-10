FOTO – La SSC Napoli celebra le 100 presenze in Serie A di Fabian Ruiz!

Fabian Ruiz è uno dei veri trascinatori del nuovo Napoli di Luciano Spalletti! Reinventato dal tecnico di Certaldo come regista basso, il centrocampista spagnolo è migliorato tantissimo nelle prestazioni. Con Zambo Anguissa si intende a meraviglia e più volte è riuscito, grazie alla sua grande tecnica, a rendersi pericoloso sia nel servire assist che nel concludere a rete. L’ex Betis, al momento, è il secondo per passaggi filtranti riusciti nel campionato italiano. L’ultimo importantissimo è quello che ha lanciato Osimhen in occasione del rigore che è poi valso il momentaneo pareggio al Napoli all’Artemio Franchi.

Con il match disputato con la Fiorentina, Fabian Ruiz ha raggiunto le 100 presenze in Serie A, tutte con la maglia azzurra! La SSC Napoli ha reso omaggio al grande traguardo raggiunto dal classe ’96 con un post sui social. Di seguito la foto in questione: