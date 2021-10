Crosetti:”La causa dei cori a Kolubaly è di matrice educativa”

Maurizio Crosetti, giornalista de La Repubblica, è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Tra i temi affrontati, rientrano anche i beceri cori dei tifosi della Fiorentina nei confronti di Kalidou Kouliblay.

“Dare solo 10mila di euro alla Fiorentina è un po’ come la paghetta settimanale ricevuta dai propri genitori. Ingiustizie del genere non possono essere quantificare, ma la colpa non è sicuramente dei club. Purtroppo il problema nell’educazione al rispetto verso il prossimo, aggravato poi da pene e sanzioni troppo leggere per atti del genere. Continuando così invece si va verso l’impunità come se lo Stato non ci fosse.”