Chiellini: “Mi sono vergognato di essere italiano e toscano! Vi dico la mia sul caso Koulibaly”

Il difensore della Juventus e della Nazionale italiana, Giorgio Chiellini, si è espresso in merito agli episodi razzisti di Firenze in occasione della conferenza stampa alla vigilia di Italia-Spagna. Queste le sue parole: “Mi sono vergognato come italiano e soprattutto come toscano! L’Italia non è un paese razzista ma non siamo nuovi, purtroppo a questi episodi. Koulibaly è stato spesso bersagliato e mi dispiace. In Europa, sicuramente, avranno una brutta immagine di noi dopo quanto accaduto.

Cosa si può fare? Servono regole e leggi più rigide che vanno applicate senza alcuno scrupolo! Solo procedendo in questo senso sarà possibile notare dei miglioramenti“.