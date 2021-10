Biasin difende Koulibaly: “Ci fosse uno di questi pisquani che trova il coraggio per dire certe put*anate in faccia”

Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, ha parlato nel suo consueto editoriale per Tuttomercatoweb dell’episodio avvenuto a Firenze che ha visto vittima Koulibaly. Le sue parole:

“Vogliamo fare i complimenti al Napoli di Spalletti? Se li merita! Anzi, glieli ha già fatti Mourinho. Avete visto la clip? “Ciao Spallettone!”. Bellissima. La strada è lunga, ma le premesse sono straordinarie” scrive il giornalista parlando della partita.

Poi continua: “Ed è sciocco perdersi nel bla bla se non per abbracciare virtualmente la roccia Kalidou Koulibaly che l’altro giorno ha dovuto sopportare i soliti quattro decerebrati privi di sinapsi, mentre bofonchiavano la qualunque. Ha scritto così, il difensore, sui social: “Scimmia di merda”. Mi hanno chiamato così. Questi soggetti non c’entrano con lo sport. Vanno identificati e tenuti fuori dagli stadi: per sempre. #NoToRacism Ed è banale pensare “quanto ha ragione Kalidou”, ma anche “quanto vigliacchi sono i senza cervello”. Oh, ci fosse uno di questi pisquani che trova il coraggio per dire certe puttanate in faccia all’armadio partenopeo, signore da 187 cm x 90 kg. No, ululano a distanza di sicurezza, ben nascosti in mezzo al branco. Che schifezza”.