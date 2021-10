Avv. Marrucco: “Il Napoli chiede il 25% dello stipendio per l’ammutinamento”

Fulvio Marrucco, avvocato, è intervenuto a Si gonfia la rete, trasmissione in onda su Radio Marte, per parlare del Napoli e di alcune situazioni finanziarie del club. Le sue parole:

“Riguardo l’ammutinamento del 5 novembre, tutti gli avvocati si sono costituiti per conto dei vari calciatori. Per completare e costituire il collegio arbitrale andava nominato un presidente per ciascun collegio. Per Maksimovic è stato fatto ricorso per la nomina e verrà a breve costituito il collegio, non posso dire altro. Si chiede il 25% dello stipendio mensile, che è il massimo. Da quello che so, saranno solo per i giocatori che non giocano più per il Napoli. Anche Koulibaly? Allo stato attuale no”.

“Il 25% di una mensilità dipende ovviamente dal contratto del calciatore. Koulibaly ha raggiunto una maturità e una serenità incredibili. Sono doti che ha acquisito probabilmente con l’età e dal fatto che lui a Napoli sta bene, si sente un vero e proprio napoletano. Mi piace che Spalletti lo chiami comandante. Quando ha la fascia di capitano si capisce quanto questo giocatore sia legato a questo ambiente, questa maglia, questo popolo”.