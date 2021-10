Avv. Koulibaly: “Ha raggiunto una maturità incredibile, serve Ghoulam”

Il legale di Koulibaly ha lasciato un’intervista a Radio Marte parlando di Koulibaly e non solo:

“Koulibaly non mai stato così forte? Ha raggiunto una maturità incredibile, una serenità data dall’età e dal fatto che a Napoli sta bene, si sente un vero e proprio napoletano. Mi piace il termine ‘comandante’ che gli ha dato Luciano Spalletti, perché vedere scene di Kalidou di fronte all’arbitro con la fascia di capitano fa capire quanto il ragazzo sia legato alla maglia e alla piazza. Può essere davvero l’anno buono per lo Scudetto? Il Napoli ha sempre maggiori difficoltà, per ambiente e situazione oggettive, rispetto ad altre squadre, a scalare le vette. Il campionato che il Napoli può vincere senza Diego Armando Maradona, insomma, è un campionato che deve dominare”.

L’avvocato ha poi aggiunto: “ Al di là della classifica, Milan e Inter sono pericolosissimi per il Napoli. In particolare i rossoneri, che vivono un periodo di condizione pazzesca e giocano un calcio molto inglese, particolarmente fisico. Sono convinto che se il Napoli riesce a trovare il miglior Faouzi Ghoulam per trovare un’alternativa a Mario Rui, può starci dentro fino alla fine. Luciano Spalletti è l’uomo giusto? Il gruppo viveva una sorta di una fase dormiente. Il mister ha valutato bene le sue esperienze all’Inter e alla Roma ed ha cambiato il suo modo di fare comunicazione con i media ed all’interno dello spogliatoio”, ha concluso Fulvio Marrucco, al termine del suo intervento odierno.