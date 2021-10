Ambrosini: “Il Milan può vincere lo scudetto, ecco perchè”

L’ex calciatore Ambrosini ha parlato del Milan e del suo eventuale scudetto: l’ex milanista ha analizzato così i punti forti della rosa di Pioli. Lasciando un’intervista alla Gazzetta dello Sport:

“Pochi giri di parole: la squadra di Pioli è sicuramente pronta per vincere lo Scudetto. Ci sono due fattori dal mio punto di vista che possono far sognare i tifosi rossoneri”.

“Il primo è che si tratta di un gruppo consapevole della propria forza, il secondo è che i giocatori in campo hanno sempre più di una soluzione tecnico-tattica. L’allenatore può optare per nuovi metodi di gioco in ogni partita, ed è per questo che secondo me il Milan è la squadra più completa del campionato di Serie A”, ha riferito Ambrosini in merito ai punti di forza della squadra rossonera che a suo dire è superiore a tutte le altre.