Repubblica – Napoli gioia e tensione a Firenze! Insulti razzisti per Koulibaly, Osimhen ed Anguissa: i dettagli

Oltre al settimo sigillo portato a casa dagli uomini di Spalletti, c’è da segnalare un episodio non troppo felice accaduto in Fiorentina-Napoli. Il pubblico toscano, tra l’altro non nuovo a questa situazioni, ha offeso con insulti razzisti i tre giocatori di colore del Napoli: Koulibaly, Osimhen ed Anguissa. L’edizione odierna de La Repubblica ha fatto il punto sulla situazione soffermandosi anche sulle scuse dirette della Fiorentina.

E’ stato infatti il direttore generale dei toscani, Joe Barone, a condannare tale comportamento: “Parole inaccettabili per il nostro pubblico“. Nel frattempo, soprattutto Koulibaly ed Osimhen, non le hanno mandate a dire. Il primo rispondendo direttamente dal campo ad alcuni tifosi, il secondo con un post sui social poi condiviso anche dalla stessa SSC Napoli.