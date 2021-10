Repubblica – Fiorentina-Napoli, svolta al minuto 70! Esce Insigne per Demme: il punto sulla situazione

L’edizione odierna de La Repubblica ha fatto il punto sulla scelta di Spalletti di sostituire, ancora una volta, Lorenzo Insigne! Il capitano del Napoli è uscito dal campo piuttosto scontento tra l’incredulità dell’allenatore e del resto dei collaboratori. Alla fine anche il talento di Frattamaggiore ha intuito che, il suo secondo sacrificio in una settimana, è quella che è costata la settima vittoria in campionato.

Con l’ingresso di Demme infatti Spalletti ha potuto contare su molta più lotta rispetto alla fantasia. Quella che ci voleva in quel momento viste le grandi galoppate di Sottil e non solo. Il Napoli adesso ha un gruppo coeso e compatto che sa come variare la sua forma a seconda del momento della partita. Gli azzurri ed Insigne possono ben sperare per il futuro perchè, questa squadra, sa come trasformare la partita in una lotta snervante pur di portarsi a casa i tre punti.