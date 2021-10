Mancini sostituisce Pessina con Dimarco: il report della nazionale

L’Italia ha pubblicato, sul proprio sito ufficiale, il report dell’allenamento dei ragazzi di Mancini ed ha comunicato il forfait di Pessina. Infatti al suo posto ci sarà Dimarco, di seguito il report: “Primo allenamento nel pomeriggio sul campo del Suning Training Centre per la Nazionale, che si è radunata ieri sera nel quartier generale dell’Inter ad Appiano Gentile per preparare la semifinale di Nations League con la Spagna in programma mercoledì (ore 20.45, diretta su Rai 1 – arbitra il russo Karasev) a San Siro. Dopo i forfait di Ciro Immobile e Rafael Toloi, sostituiti rispettivamente da Moise Kean e Davide Calabria, si è fermato anche Davide Pessina, infortunatosi ieri sera in occasione del posticipo di campionato tra Atalanta e Milan: la FIGC ha trasmesso alla UEFA la documentazione relativa all’indisponibilità del centrocampista dell’Atalanta, chiedendo di poter convocare al suo posto Federico Dimarco“.