Il Mattino – Spalletti: “Gara difficile, Napoli al di sotto delle sue capacità…”

L’edizione odierna de Il Mattino, riporta l’intervista rilasciata da Luciano Spalletti, in seguito alla vittoria del suo Napoli contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano.

L’allenatore partenopeo, ha affermato quanto la partita giocata ieri sera sia stata complicata, tanto da mettere in difficoltà la squadra azzurra, in affanno durante alcuni sprazzi di gara.

Queste le sue dichiarazioni: “Non è facile giocare quando troviamo squadre che giocano così, uomo contro uomo a tutto campo, perché noi patiamo l’ impatto fisico e sotto quell’ aspetto non ci viene facile. Siamo stati bravi a improvvisare certi comportamenti, ma il primo tempo in particolare è stato complicato. Ecco, dobbiamo essere più bravi a chiudere le partite, potevamo farlo prima e non ci siamo riusciti. Anche quando è entrato Mertens non lo abbiamo mai sfruttato. Sono tante le cose da rivedere”.

Poi, parentesi sulla lotta scudetto: “Bisogna fare discorsi per gradi: la squadra ha qualità e dei difetti, dove bisogna andarci a mettere mano. Bisogna riuscire a creare una corteccia nelle fasi di gioco dove la palla è contesa e dove noi non ci arriviamo quasi mai. Le palle di nessuno non sono mai le nostre, nel duello sporco ci toccano poche situazione favorevole. Rimanere alti per tutta la partita non è facile, la Fiorentina ci ha provato, è allenata bene, ma noi oggi abbiamo dato una prova di maturità”.