Il Mattino – Italiano: “Napoli forte, episodi decisivi per gli azzurri…”

L’edizione odierna de Il Mattino, riporta un’intervista rilasciata dall’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, in seguito alla sconfitta contro il Napoli.

Il tecnico viola è rimasto soddisfatto dalla prestazione dei suoi e ha affermato che la squadra non meritava di tornare a casa a mani vuote.

Queste le sue parole: “Rispetto alla gara con l’Inter, abbiamo fatto una grande partita e non meritavamo di perdere e andare via senza punti. Sono contento della prestazione, ma negli ultimi dieci minuti potevamo fare di più in avanti. Nel complesso la squadra ha fatto un’ ottima prova, meritavano qualcosa in più. Gli episodi condizionano la gara, prima del gol del vantaggio eravamo in predominio, poi abbassiamo l’ intensità ma non per una questione fisica. Forse è un problema mentale e sottovalutiamo la situazione”.

Poi, parentesi sulla squadra di Spalletti: “Il Napoli è forte, ha alzato i ritmi per rientrare e noi per lunghi tratti siamo all’ altezza delle big ma poi ci spegniamo. Un peccato andare via con una sconfitta ora, ma siamo alla settima giornata di lavoro, i margini di miglioramento sono enormi: affrontare il Napoli in questo modo significa che hai valore”.