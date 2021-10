Gravina: “Razzismo? Gli imbecilli lo sono per cultura”

Gabriele Gravina, presidente della Figc, è intervenuto durante la presentazione del Centro Var a Lissone. Tra gli argomenti, si è trattato anche degli episodi di razzismo avvenuti durante Fiorentina-Napoli. Queste le sue parole:

“È da diverse domeniche che capitano episodi simili. La Figc ha una posizione ferma in merito. Aspettiamo il Giudice Sportivo, ma la Procura ha avviato un’indagine”.

“Gli imbecilli lo sono per cultura, non per vocazione. Stiamo pensando a norme più stringenti, ma il problema riguarda l’educazione. È stata aperta un’indagine, vedremo”.