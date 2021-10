Gazzetta – Insigne non ha accettato il cambio di Spalletti

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, si sofferma sul Napoli e sulla sua vittoria di ieri sera contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano per 2 a 1.

Il quotidiano, pone l’accento sul cambio proposto dall’allenatore partenopeo, Luciano Spalletti, al 70′ del secondo tempo di gioco. Ad essere sostituito, il capitano Lorenzo Insigne, il quale ha ceduto il posto a Diego Demme.

Come evidente agli occhi di tutti, il 24 azzurro, non ha gradito la scelta del tecnico toscano, tanto da non ricambiare il cinque all’uscita dal campo.

Un gesto di stizza, dunque, per Insigne, il quale avrebbe voluto continuare a giocare.