FOTO – Fiorentina-Napoli, Juan Jesus risponde ai cori: “Viva il mondo a colori, unito e moderno”

Ha destato non poco scalpore l’episodio che ha visto protagonisti Koulibaly, Osimhen e Zambo Anguissa. Gesti del genere vanno condannati da tutto il mondo dello sport e non solo. E’ quello che ha fatto Juan Jesus che, attraverso i social, ha detto la sua circa i cori che sono stati rivolti ai propri compagni di squadra: “Viva il mondo a colori, unito e moderno”. Così ha concluso il difensore centrale del Napoli dopo un’ottima digressione tenendo presente anche della Costituzione italiana. Un grande gesto e messaggio molto apprezzato sia dai suoi nuovi che ex compagni. Il brasiliano ha colpito nel segno, sfruttando la sua visibilità per sensibilizzare, ancora una volta, gli stupidi che rovinano lo sport.

Di seguito il messaggio completo apparso in un post del calciatore azzurro: