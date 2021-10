Fiorentina-Napoli, parla il sindaco: “Chiedo scusa a nome di Firenze”

Il grave atto di razzismo subito da alcuni calciatori neri del Napoli durante la partita contro la Fiorentina sta ancora facendo discutere. Non sono mancate forti prese di posizione da parte del mondo dello sport e non solo. A schierarsi è anche il sindaco di Firenze, Dario Nardella, che attraverso il suo profilo Twitter ha condannato l’atto. “Victor, André-Frank, Kalidou: a nome di Firenze vi chiedo scusa. Chi ieri ha offeso i calciatori del Napoli allo stadio non rappresenta la città e non rappresenta la Fiorentina, che ha subito preso le distanze. Negli stadi non c’è posto per l’ignoranza e la stupidità”.

Victor, André-Frank, Kalidou: a nome di #Firenze vi chiedo scusa. Chi ieri ha offeso i calciatori del @sscnapoli allo stadio non rappresenta la città e non rappresenta la @acffiorentina, che ha subito preso le distanze. Negli stadi non c’è posto per l’ignoranza e la stupidità. pic.twitter.com/g2j9jpwZRQ — Dario Nardella (@DarioNardella) October 4, 2021