Dazn, le parole degli esperti: “Problemi infrastrutturali”

Secondo quanto riportato dal quotidiano Domani, le problematiche dovute ai disservizi di Dazn non starebbero solo nel servizio offerto dalla piattaforma, ma nella rete italiana, che non sarebbe in grado di garantire la trasmissione via Internet del calcio ad una qualità adeguata. Secondo le stime di Goldmedia Analyse, rielaborate dal decano delle telecomunicazioni Maurizion Decina, le connessioni di migliore qualità coprono solo il 10% degli italiani. Sempre secondo gli esperti, la piattaforma avrebbe dovuto lavorare prima del campionato ad interventi per migliorare la qualità del segnale.