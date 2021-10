CdS – Rrahmani, Koulibaly ed Osimhen dominano la Fiorentina! Rimandati Elmas e Di Lorenzo: i voti del match

Fiorentina-Napoli è stato un grande match dal punto di vista della spettacolarità! Gli azzurri sono riusciti a mantenere il risultato pur non chiudendola nel finale. Dall’altro lato i padroni di casa hanno assediato fino all’ultimo secondo la porta di Ospina sperando di riacciuffare un pareggio che, però, non è arrivato.

Secondo il Corriere dello Sport i voti più alti del match, per il Napoli, se li aggiudicano Osimhen ed i due difensori centrali. Sia per Koulibaly che per Rrahmani spicca un bel 7! Il primo per aver annullato Vlahovic tutta la partita sia quando il serbo agiva spalle alla porta sia quando, raramente, si è trovato a puntare l’aria di rigore del Napoli. Il secondo invece a suon di prestazioni si è preso di diritto il posto da titolare. Nel match di ieri segna e salva sulla linea! Ad Osimhen va un 7,5! Vola letteralmente quando si procura il rigore ai danni di Martinez Quarta, va vicino al raddoppio con una rovesciata e nel secondo tempo serve un cioccolatino ad Elmas che spreca.

E’ Proprio il macedone, insieme a Di Lorenzo, a beccarsi il voto più basso: 5,5. Il terzino del Napoli cresce con il passare dei minuti ma più volte si fa saltare troppo facilmente da Nico Gonzalez che, sulla sua fascia, fa il bello ed il cattivo tempo.