CdS – Koulibaly: “Grande Napoli, siamo la squadra da battere…”

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, riporta un’intervista rilasciata da Kalidou Koulibaly, in seguito alla vittoria del Napoli contro la Fiorentina di Italiano.

Il difensore senegalese, ha ribadito la crescita del gruppo partenopeo, dichiarando che la squadra può competere ad alti livelli e tenere testa alle altre big di campionato.

Queste le sue parole: “Adesso siamo la squadra da battere. Siamo tutti felici, tutti contenti: lottiamo l’uno per l’altro, da

squadra vera, è questo il nostro spirito. Spero possa durare fino alla fine”.

In seguito, alcune dichiarazioni sulla partita contro i Viola: “Siamo molto felici, certo, ma questa non è stata la partita perfetta: abbiamo preso il gol che poi ci ha fatto reagire. Per il resto siamo riusciti a controllare: la Fiorentina è partita forte, anche sull’onda della spinta dei suoi tifosi, ma noi siamo stati capaci di reggere”.