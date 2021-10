CdS – Fiorentina-Napoli, gli azzurri vincono ma Spalletti chiede ancora di più: il punto

Gli azzurri vincono e convincono a Firenze ma non basta per dare piena soddisfazione a Luciano Spalletti. L’edizione odierna del Corriere dello Sport si è soffermata sulle parole del tecnico toscano al termine della partita: “Abbiamo sofferto ma non troppo, la vittoria è meritata. Dobbiamo migliorare per portarci a casa i tre punti in partite ancora più complicate di questa“. Non si accontenta il nuovo tecnico degli azzurri nonostante le sette vittorie consecutive ed il record del Napoli di Sarri ormai ad un passo.

Fa bene Spalletti a non accontentarsi, viste le tante avversarie che si avvicendano continuamente nelle parti alte della classifica, lo scontro sarà serrato! Fino alla fine gli azzurri non devono disunirsi altrimenti le altre potrebbero approfittarne.