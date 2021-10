Bagni: “Il Napoli sa soffrire, è importante. Osimhen? La Fiorentina non poteva pressare!”

L’ex calciatore Salvatore Bagni ha parlato, a Radio Marte, della partita tra Fiorentina e Napoli che ha portato gli azzurri alla settima vittoria in campionato.

“Napoli? Solido e che sa soffrire, è importante. La Fiorentina ha avuto una reazione ma il Napoli ha tante armi. Osimhen? La Fiorentina pressava alta per tutta la partita, ma con il Napoli non puoi farlo perché c’è lui. Se lasci l’iniziativa con la palla la tiene fino a domattina però noi siamo letali dalla trequarti in avanti, facciamo male agli avversari“.

“Schemi? Una volta soffrivamo noi la fisicità degli altri, ora nessuno sa quale schema adotterà il Napoli. Bisogna sorprendere le squadre avversarie e il Napoli lo sta facendo: i giocatori sapevano dove andare e Rrahmani ha fatto un bellissimo gol“.