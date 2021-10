Il noto giornalista di fede azzurra, Raffaele Auriemma, ha detto la sua sull’episodio razzista che ha visto coinvolti i calciatori del Napoli attraverso il proprio profilo twitter. Queste le sue parole: “E’ inaccettabile che accadano episodi del genere! Mi aspetto che a Firenze, così come succede a Napoli al Maradona, vengano individuate queste persone. Non bastano multe o sanzioni, spero che scatti il daspo a vita per queste bestie razziste“.