Secondo quanto riportato da Sky Sport, Claudio Ranieri avrebbe deciso di tornare ad allenare e sarebbe prossimo in Inghilterra. L’allenatore romano, infatti, sarebbe pronto a tornare in Premier League dopo che si sono intensificati i contatti con la società Pozzo, il Watford, quattordicesima in classifica. Sarebbe un ritorno romantico in una terra in cui ha avuto la sua più grande soddisfazione, quella con il Leicester.