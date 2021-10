Si conclude la sfida delle 12:30 valevole per la settima giornata di campionato, 3-0 per il Bologna che grazie alle marcature di Barrow al 14′, Theate al 17′ e Hickey al 68′ e complice l’espulsione di Acerbi per proteste al 76′, riesce ad agguantare i 3 punti, la terza vittoria in campionato. Sprofonda invece la Lazio che, dopo aver vinto il derby, perde clamorosamente e malamente una partita che sulla carta, nonostante l’assenza di Ciro Immobile, sembrava essere alla portata.