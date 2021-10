Ospina torna titolare, l’entourage di Meret inizia ad infastidirsi

Dopo aver lanciato da titolare Alex Meret contro lo Sprtak Mosca, contro la Fiorentina Luciano Spalletti sembrerebbe intenzionato a far giocare nuovamente David Ospina, in un dualismo che sembra non avere fine. Come riporta Il Mattino, in questo momento il colombiano sembrerebbe davanti nelle gerarchei e, se questo fosse confermato, l’entourage del portiere italiano inizerebbe ad infastidirsi, perchè non vedrebbe di buon occhio un’altra stagione come la scorsa. Tra Meret ed il Napoli è in piedi una trattativa per il rinnovo fino al 2025, ma ciò avverrà solo in caso di posto fisso e assicurato.