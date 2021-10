Koulibaly: “Vittoria sofferta ma abbiamo una grande mentalità. Solo 3 gol subiti? Io non voglio mai subire gol!”

Kalidou Koulibaly, post gara ha parlato ai microfoni di Dazn:

“Vittoria sofferta, nel primo tempo non siamo riusciti a giocare come sappiamo noi, ma siamo stati bravi a ribaltare il risultato. Siamo a 21 punti, siamo primi, tutti adesso vorranno vederci andare male ma questo ci da la carica. Ad Anguissa gli ho detto di continuare a giocare come stava facendo, dobbiamo essere tutti uniti. Spalletti ci ha dato mentalità vincente da grande squadra. Abbiamo preso solo tre gol? Non mi interessa io non voglio mai prendere gol!”