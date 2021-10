La Fiorentina è la vittima preferita di Lorenzo Insigne. Come ricorda Il Corriere del Mezzogiorno, infatti, il capitano azzurro contro i Viola ha realizzato 9 reti e 5 assist in 17 partite e oggi vorrà continuare su questa linea per aiutare il Napoli a restare imbattuto in campionato e riprendersi dopo la sconfitta con lo Spartak Mosca.