FOCUS – Fiorentina-Napoli: dove vederla e probabili formazioni

Allo stadio Artemio Franchi di Firenze andrà in scena alle 18:00, il match valido per la settima giornata di Serie A fra Fiorentina e Napoli. I viola per continuare a fare bene e regalare spettacolo dinanzi il proprio pubblico, gli azzurri per rialzarsi dopo l’inaspettata caduta di giovedì contro lo Spartak e proseguire nel migliore dei modi in campionato prima della sosta. La squadra di Italiano dal canto suo in questo inizio ha davvero stupito, crescendo nel gioco e nella mentalità sulle ali dell’entusiasmo. Il bilancio detta 4 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte con un netto di 12 punti portati a casa con un quarto posto da condividere con la Roma. Italiano contro Spalletti, Vlahovic contro Osimhen e chi più ne ha più ne metta. Passione, calcio e imprenditoria: Fiorentina-Napoli non è solo un normale match, ma una vera e propria sfida di imprenditoria.

Precedenti:

Questi i precedenti di Fiorentina-Napoli:

Ultima vittoria del Napoli in trasferta contro la Fiorentina in Serie A: 16 maggio 2021 – Fiorentina vs Napoli 0-2

Ultimo pareggio del Napoli in trasferta contro la Fiorentina in Serie A: 9 febbraio 2019 – Fiorentina vs Napoli 0-0

Ultima sconfitta del Napoli in trasferta contro la Fiorentina in Serie A: 29 aprile 2018 – Fiorentina vs Napoli 3-0

Dove vederla:

La partita sarà disponibile su DAZN Channel sul canale 409 del DTT, oppure sull’app di Dazn disponibile su Android e iOS con un abbonamento da 29,99 euro.

Probabili formazioni:

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Nastasic, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Gonzalez. Allenatore: Italiano.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski, Lozano, Osimhen, L. Insigne. Allenatore: Spalletti.