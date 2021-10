Alvino: “Osimhen? E’ un calciatore unicum”

Carlo Alvino ai microfoni di “Radio Goal” ha rilasciato un’intervista riguardo il goleador del Napoli, Victor Osimhen: “Osimhen? E’ stato il goleador principe in Europa nel mese di settembre. Non è solo il finalizzatore della manovra d’attacco, ma anche quello che si va a creare l’occasione e che a volte crea lo spazio, portandosi dietro i difensori, per i compagni d’attacco. Ha tanti margini di miglioramento sui quali sta lavorando uno straordinario Spalletti. La fortuna di Osimhen è avere un allenatore come Spalletti, che sarà in grado di tirargli fuori ancora quel qualcosa che lo stesso giocatore non sa di avere. Lo definirei un attaccante moderno e completo, senza fare paragoni è un unicum.