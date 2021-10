Alvino: “Mario Rui? Va dato solo l’incoraggiamento da parte dei tifosi, viva Mario Rui!”

Carlo Alvino, ai microfoni di “Radio Goal“, ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti nei confronti di Mario Rui: “Mario Rui? E’ un giocatore bravo al quale va dato solo l’incoraggiamento da parte dei tifosi. Ha dei limiti, certamente avesse anche la continuità di prestazione senza mai perdere concentrazione e condizione fisica staremmo a parlare di Roberto Carlos. Hai suoi limiti ma è un bravo calciatore. Spendo per lui sempre una parola positiva, perché percepisce questa diffidenza mista a critica ogni volta che scende in campo. Fino a quel momento stava giocando una signora partita, e ne aveva giocate sei di partite così. Bisogna smetterla con questo accanimento fuori da ogni logica. Se c’è da muovere una critica bisogna farlo alla società che non ha colmato la lacuna in quel ruolo, ma muovere la critica nei confronti di questo ragazzo è davvero censurabile. Viva, viva Mario Rui!”.