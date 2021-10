Alvino: “Il Maradona troppo silenzioso? Vi spiego la mia opinione”

Ai microfoni di “Radio Goal”, Carlo Alvino, ha rilasciato delle dichiarazioni riguardo la questione tifosi legata allo stadio: “Stadio Maradona troppo silenzioso? Innanzitutto bisogna condannare gli autori di quel coro vergognoso che accompagna il rinvio dal fondo del portiere avversario. Invito i tifosi del Napoli ad intervenire per far finire questa ignominia che va condannata, spero che ci sia un moto popolare per far si che non ci siano questi cori. Poi bisogna trovare assolutamente un punto d’incontro, perché Napoli è Italia e Europa e non capisco perché se in tutti gli stadi di Italia e d’Europa nelle curve si fa il tifo come fa fatto e qui non si può. Sentire cantare i tifosi russi al Maradona mi ha fatto una rabbia dentro incredibile, così come ci sono tanti finti tifosi napoletani che non vedevano l’ora che il Napoli perdesse per dire l’avevo detto“.