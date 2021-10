L’edizione di TuttoSport dedica ampio spazio al fantastico inizio di stagione del Napoli che è primo a punteggio pieno. Infatti, come riportato dal quotidiano, Spalletti vuole superare il record di Sarri di 8 vittorie consecutive. Il tecnico di Certaldo per superare il record dell’allenatore della Lazio dovrebbe vincere con Fiorentina e Torino. Per superarlo dovrebbe vincere anche con la Roma.