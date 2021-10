Sollazzo: ” Non mi fido del Napoli, ma con Spalletti la musica può cambiare.”

Il giornalista e scrittore Boris Sollazzo è intervenuto oggi nel corso di ‘Radio Goal’, programma in onda su Kiss Kiss Napoli. Ecco le sue parole:

” Non mi fido del Napoli degli ultimi anni: parte bene per poi crollare vertiginosamente. Spalletti ha sbagliato qualcosa e sono terrorizzato dall’idea di andare in Conference League e della Coppa d’Africa, soprattutto perché contro lo Spartak non è stata una prova degna. Spalletti è un aziendalista, per rispetto a Ghoulam ha detto che non aveva bisogno di un terzino sinistro.

“Vorrei 11 Mario Rui in campo: nonostante la sfortuna, ha tanto agonismo e anima. Gioatori così ti aiutano per raggiungere grandi traguardi.”