Serie A, Torino Juventus: il risultato finale

Tanta sofferenza, ma la Juve riesce a fare risultato anche nel 251esimo Derby della Mole battendo il Torino per 1-0 con la seconda rete in campionato di Manuel Locatelli. Una partita di puro stampo allegriano, con i bianconeri che hanno sofferto per buona parte della partita per poi punire i rivali al minuto 86.

Dopo un brutto inizio di stagione, la Juve vince la terza partita consecutiva e sale al settimo posto a quota 11 punti. Per il Torino, invece, c’è il rammarico di aver buttato una grande occasione per superare la squadra di Allegri e resta a metà classifica con 8 punti.