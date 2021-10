L’edizione odierna de Il Roma dedica ampio spazio a Dries Mertens e al suo possibile rientro in campo con il Torino: “Dries Mertens non andrà in Nazionale per la disputa della semifinale di Nations League. Martinez, visto l’intervento alla spalla nello scorso mese di luglio, lo ha lasciato fuori dai convocati. Sicuramente a Firenze andrà in panchina. Ma forse per vederlo in campo si dovrà aspettare il match con il Torino dopo la sosta”.