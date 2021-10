L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio alla partita di giovedì tra Napoli e Spartak Mosca e alla questione terzino. Infatti, come riportato dal quotidiano, il Napoli ha bisogno di un terzino (nel mercato di riparazione) che possa far rifiatare Mario Rui se non vuole buttare la stagione.

La Rosea ha sottolineato che l’inattività sul mercato di gennaio sarebbe “un graffio” sulla stagione azzurra, e un “peccato” perché rischierebbe di rovinare quanto fatto finora.