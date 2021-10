Da Firenze – La richiesta di Commisso ai tifosi segno di grande sportività verso il Napoli

Sarà sold out domani al Franchi per Fiorentina-Napoli! Come scrive questa mattina Il Corriere Fiorentino, i biglietti messi in vendita dal club Viola sono esauriti nel giro di poche ore. Circa 17 mila i tifosi attesi, ai quali il patron dei gigliati, Rocco Commisso, ha fatto una richiesta davverso ‘sportiva’ per fare in modo che l’evento di domani sia una festa a prescindere dal risultato.

I patron viola non ama i cori contro i meridionali nè quelli razzisti, come accaduto per esempio a Bergamo al viola Vlahovic insultato a più riprese dalla tifoseria ospite con la parola ‘zingaro’. Il presidente ha esplicitamnte richiesto a tutti i tifosi fiorentini di cantare senza sfociare in cori razzisti o in discriminazione territoriale. Un gesto che gli fa onore e che tutti dovrebbero prendere come esempio.