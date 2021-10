Adani torna sulla rinascita della Juve: “Usa una strategia che in Champions potrebbe non pagare alla lunga”

L’ex difensore Lele Adani, ora opinionista RAI ma sempre attivo sui social attraverso la Bobo TV ha parlato della ‘rinascita’ della Juventus dopo la vittoria col Chealsea in Champions League:

“La Juventus aveva bisogno di questo consenso. Le valutazioni che sono state fatte in queste settimane erano legate solo ai risultati, a tutti interessa solo quello. Gli stessi che dicevano e inneggiavano alla guida tecnica che doveva ritornare, l’ha condannato e ora dice ‘è un Messia’. Tornado alla partita, la Juventus ha prodotto quattro occasioni e una il Chelsea con Lukaku. I bianconeri le hanno costruite attaccando in una prateria: ha difeso con tanti uomini vicini alla propria porta. Ma questa mossa può funzionare ai gironi, ma agli ottavi se becchi il Bayern Monaco, il Manchester City, il Paris Saint-Germain così non puoi giocare. La vittoria con il Chealsea è stata comunque meritata.

Di positivo c’è che la Juventus ha lavorato ascoltando la mente del proprio allenatore Allegri, ogni squadra dovrebbe farlo e io l’ho visto per la prima volta coi bianconeri: la Juventus ha pensato e fatto quel che voleva il suo allenatore. La domanda è: saranno stati contenti Bentancur e Locatelli di giocare nella propria area, correndo indietro? La Juventus ha vinto nello stile del suo allenatore, Allegri ha cercato quello e ha vinto meritando. Questo è un nuovo inizio, ora ci sono Torino, Roma e Inter: ora devono continuare a seguire la filosofia che hanno preso, vedremo dove la porterà”.