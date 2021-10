Salernitana, Castori: “Ribery gioca, non so quanto possa reggere i 90′ ma per noi è fondamentale”

La Salernitana ospita il Genoa per la 7a giornata di Serie A che precede la sosta per le nazionali. L’allenatore dei granata, Fabrizio Castori ha parlato oggi in conferenza stampa sulle condizioni di Franck Ribery:

“Ribery? E’ pronto per giocare dal primo minuto. Poi non so quanto reggerà fisicamente, ma è un calciatore aggressivo che interpreta il ruolo alla grande. Dicono tutti che ha 38 anni, ma corre ed è encomiabile sotto tutti i punti di vista. Con due terzini più bloccati e un centrocampista in più riusciamo ad essere elastici ed armoniosi. Io, però, mi soffermo sul collettivo. Col Sassuolo ho visto grossi passi in avanti, avevamo contro gente campione d’Europa eppure li abbiamo aggrediti alti abbassandoci solo in conseguenza di qualche azione pericolosa di squadre di un certo livello”.