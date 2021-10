Sulle colonne di Repubblica, Antonio Corbo fa il punto sul Napoli e sulla sconfitta di ieri, bruciante e inaspettata per certi versi.

In particolare, per Corbo il mancato acquisto di un terzino sinistro è stato totalmente un atto di autolesionismo, in quanto Mario Rui non è nuovo a certi gesti, segno di un nervosismo cronico che lo pervade ogni volta che scende in campo, e che annulla anche le buone capacità tecniche di cui è dotato.

Inoltre, anche Spalletti ha le sue responsabilità: mettere il centrocampo leggero con Elmas, Fabian e Zielinski sarà una scelta sbagliata, in quanto Elmas segna solo, e poi sparisce, non aiutando Politano, anche lui un po’ evanescente; inoltre, il tecnico sbaglia molto i cambi, in quanto togliere Insigne è stato un errore.

Ma dalle sconfitte s’impara e c’è la certezza che già a Firenze ci sarà un nuovo spirito in campo.