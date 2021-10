Promes: “Questa vittoria è incredibile per tutti noi, siamo stati strategici”

Quincy Promes, ieri è stato protagonista con una doppietta che ha portato lo Spartak ad espugnare il Maradona. L’attaccante nel post partita ha lasciato alcune dichiarazioni a Sport Express:

“Negli spogliatoi tra i due tempi, mentre eravamo sotto di un gol, abbiamo parlato di strategia visto che eravamo in superiorità numerica. Dovevamo essere più attivi perché anche se il Napoli è una grande squadra noi non volevamo buttare via la partita. Questa vittoria è incredibile per tutti noi, abbiamo segnato tre gol”.