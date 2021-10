Napoli, i dubbi di Spalletti in vista della Fiorentina: i dettagli

Dopo il ko in Europa League contro lo Spartak Mosca, il Napoli capolista torna in campo: di fronte c’è la Fiorentina. Verso il ritorno dal 1′ Ospina al posto di Meret in porta, con Di Lorenzo e Mario Rui sulle due fasce; al centro Koulibaly e Rrahmani, favorito su Manolas. A centrocampo tocca a Fabian Ruiz e Anguissa, con Zielinski sulla trequarti; a sinistra capitan Insigne, a destra testa a testa tra Lozano e Politano (in pole il messicano) con Osimhen da prima punta.

La probabile formazione – Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani/Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Lozano/Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.