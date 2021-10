Lazio, Sarri: “Il nostro girone il più difficile, dobbiamo dare il massimo fino alla fine”

Nel post partita di Lazio-Lokomotiv Mosca, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri, ex Napoli, è intervenuto a Lazio Style Channel:

“Il girone è difficile, il più complesso dell’Europa League. Sapevamo che l’esito sarebbe stato in ballo fino all’ultima giornata. Ci fa piacere essere tornati nel vivo della classifica del gruppo, ma sarà lunga e dura. Nelle ultime due partite siamo cresciuti molto per quanto riguarda la circolazione della palla. Oggi siamo stati molto bravi ad uscire da dietro spostando l’avversario da un lato per poi cambiare gioco.